Шиитские группировки Ирака атаковали базу на юге Израиля

Шиитские вооруженные формирования Ирака заявили об атаке на расположенную в южной части Израиля военную базу Йохантен. Об этом со ссылкой на Telegram-канал шиитских группировок сообщает РИА Новости.

Атака, как заявили шииты, была осуществлена в ответ на уничтожение Израилем палестинского гражданского населения. Удар был совершен 7 апреля бойцами «Исламского сопротивления Ирака» по израильской военной базе Йохантен.

До этого координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят доказательств того, что Израиль своими действиями в секторе Газа нарушает гуманитарное право.

7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, Израиль уничтожил 80% батальонов ХАМАС с командованием. По словам Нетаньяху, уничтожены 19 из 24 батальонов ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.