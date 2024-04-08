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«Ростех» создает новые танковые снаряды с использованием технологий НАТО

«Ростех» создает новую линейку танковых снарядов с учетом изучения трофеев НАТО

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростех» Бекхан Оздоев заявил, что госкорпорация создает линейку улучшенных танковых снарядов с учетом изучения трофейной западной бронетехники и данных о защите перспективных западных образцов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, госкорпорация работает на опережение и создает новую линейку перспективных боеприпасов с улучшенными характеристиками.

Он добавил, что в этом процессе учитываются параметры в особенности защиты трофейной бронетехники, данные по защите перспективных вражеских образцов, информация, получаемая от танкистов, которые принимают участие в российско-украинском конфликте.

До этого стало известно, что госкорпорация «Ростех» поставила Минобороны партию боевых машин пехоты третьего поколения (БМП-3).

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов отметил, что специалисты изучили трофейную американскую БМП Bradley. Исследование показало, что она уступает БМП-3. Он обратил внимание, что российская техника за счет мощного орудия уничтожает украинские боевые машины пехоты и БТР с одного выстрела.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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