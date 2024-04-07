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Под Брянском уничтожили украинский беспилотник

Минобороны РФ доложило о ликвидации беспилотника ВСУ в Брянской области

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, ликвидация украинского дрона самолетного типа произошла около 20:00 по московскому времени.

Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз доложил, что средства ПВО сбили дрон Вооруженных сил Украины над Суземским районом Брянской области.

Накануне Богомаз сообщил, что украинские войска обстреляли поселок Красный Бор в Климовском районе Брянской области. По его словам, в населенном пункте в результате удара были повреждены несколько домов. Пострадал один человек, у него легкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

Ранее Минобороны сообщило о сбитом украинском дроне в Белгородской области.

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