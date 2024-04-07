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Стало известно о проблеме ВСУ на фронте

Forbes: ВСУ часто нечем ответить армии России из-за дефицита артснарядов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает артиллерийских снарядов для ведения огня по позициям Российской армии на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает журнал Forbes.

«Украинцы часто замечают российские штурмовые группы, но оказались бессильны перед ними», — отмечается в материале.

Согласно информации издания, после приостановки американской помощи украинские артиллерийские батареи сократили стрельбу с 6 тыс. снарядов в день до 1 тыс. или менее. Российские батареи продолжали стрелять 6 тыс. снарядами в день.

В статье указывается, что нехватка боеприпасов стала также одной из ключевых причин отступления украинских военнослужащих из Авдеевки. В армии Украины есть и другие недостатки: дефицит живой силы, зенитных ракет, а также задержки с ремонтом поврежденной боевой техники.

В марте британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинская армия потерпит крах из-за острой нехватки снарядов.

Ранее в США рассказали, как ВСУ борются с нехваткой снарядов.

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