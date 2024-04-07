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Беспилотник упал в Ростовской области

В Ростовской области рухнул беспилотник

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Shutterstock

В поселке Матвеев Курган в Ростовской области рухнул беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу губернатора региона.

«Днем в Матвееве Кургане произошло падение БПЛА», — указывается в публикации.

Согласно информации пресс-службы, дрон принадлежал к самолетному типу.

«На борту взрывных устройств не обнаружено», — поясняется в сообщении.

Некоторое время назад министерство обороны России сообщило, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 украинских дрона над российскими регионами. Из них 44 летательных аппарата были уничтожены в воздушном пространстве Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что в результате массового налета беспилотников на регион повреждена электроподстанция.

Ранее стало известно о повреждениях в Курске после атаки ВСУ.

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