В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», – написал глава области, призвав местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Он также попросил жителей следить за оповещениями правительства области и МЧС России.

7 апреля беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО в Краснинском районе Липецкой области на фоне объявленной воздушной тревоги.

Также ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовали оставаться дома. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей своего региона об опасности прилета беспилотников.

Ранее российские конструкторы показали противодроновое ружье «Степашка».