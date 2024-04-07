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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: на территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Reuters

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Внимание! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА», – написал глава области, призвав местных жителей сохранять спокойствие и не паниковать.

Он также попросил жителей следить за оповещениями правительства области и МЧС России.

7 апреля беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО в Краснинском районе Липецкой области на фоне объявленной воздушной тревоги.

Также ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, жителям рекомендовали оставаться дома. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей своего региона об опасности прилета беспилотников.

Ранее российские конструкторы показали противодроновое ружье «Степашка».

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