Украина пообещала расширить географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы

Украина расширит географию атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов, слова которого передает ТАСС.

«Ущерб там вполне закономерен. И география этих ударов тоже будет расширяться», — сказал Юсов, подчеркнув, что Украина рассматривает НПЗ как военные объекты.

5 апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что все оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, которое пострадало в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ремонтируется.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы являются «прямой коммуникацией с россиянами».

До этого Financial Times писала, что США призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

Ранее в МИД России объяснили призыв США к Украине не бить по российским НПЗ.