МО РФ назвало потери ВСУ на Херсонском направлении за сутки

Российская армия на Херсонском направлении за сутки поразила боевиков ВСУ в Работино и Мирном Запорожской области, а также у Новотягинки и Ивановки Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ на данном участке за указанный период составили более 25 человек и 8 единиц техники.

«На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 122-мм самоходка «Гвоздика», а также две 122-мм гаубицы Д-30.

7 апреля в Минобороны РФ рассказали, что российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 293 украинских беспилотника.

До этого в ведомстве сообщили о нанесении удара по складу с морскими дронами, которые Украине передали страны НАТО.

Ранее Минобороны получило партию новых боевых машин пехоты.