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Российские войска уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, которые передало НАТО

Минобороны: ВС РФ поразили склад с переданными Украине от НАТО морскими дронами

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РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удар по складу с безэкипажными катерами (их также называют морскими дронами. — прим. ред.), которые Украине передали страны НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы силы авиации, ракетных войск и артиллерии. Помимо склада, ВС РФ удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию обнаружения П-18.

Кроме того, российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в 107 районах проведения специальной военной операции.

До этого в Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли поражение живой силе украинской армии на Купянском направлении в Харьковской области. Отмечается, что действовали расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.

6 апреля стало известно, что ВС РФ уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Чукотским морем.

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Операция на Украине
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