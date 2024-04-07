Российские войска уничтожили склад с морскими дронами ВСУ, которые передало НАТО

Вооруженные силы России нанесли удар по складу с безэкипажными катерами (их также называют морскими дронами. — прим. ред.), которые Украине передали страны НАТО. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в операции были задействованы силы авиации, ракетных войск и артиллерии. Помимо склада, ВС РФ удалось уничтожить две пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию обнаружения П-18.

Кроме того, российские войска поразили личный состав и технику ВСУ в 107 районах проведения специальной военной операции.

До этого в Минобороны рассказали, что ВС РФ нанесли поражение живой силе украинской армии на Купянском направлении в Харьковской области. Отмечается, что действовали расчеты гаубиц Д-30 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Российские военные уничтожили замаскированные позиции и живую силу ВСУ.

6 апреля стало известно, что ВС РФ уничтожили под Харьковом две пусковые установки ЗРК SAMP-T ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Чукотским морем.