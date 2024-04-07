Еще двух сотрудников ГК «Пикет» арестовали по делу о бронежилетах

Басманный суд Москвы заключил под стражу сотрудников ГК «Пикет» Михаила Кальченко и Викторию Антонову по делу о мошенничестве с бронежилетами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановления суда.

Отмечается, что Кальченко занимает пост главы службы безопасности компании, а Антонова является финансовым директором. Обоих отправили в СИЗО до 3 июня 2024 года. Антоновой отказали в избрании иной меры пресечения, так как суд счел, что она может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики.

5 апреля «Коммерсант» сообщил об аресте главы ООО «ГК «Пикет»» Андрея Есипова по подозрению в крупном мошенничестве — бизнесмена обвиняют в том, что при исполнении контракта в 20 тыс. комплектов различных бронежилетов для бойцов в зоне СВО он похитил у Минобороны России два млрд рублей.

Сам Есипов утверждает, что невиновен, его оговорили бывшие сотрудники предприятия. По словам бизнесмена, бронежилеты его фирмы были протестированы в условиях, на которые «ГК «Пикет» не могла повлиять, а за честность Есипова, как он утверждает, готовы поручиться некие генералы, с которыми ему не дали связаться.

Ранее в Москве арестовали топ-менеджера «Телеспорт груп» по делу о мошенничестве.