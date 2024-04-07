Британия заявила о нападении на судно в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании и британская компания по вопросам морской безопасности Ambrey сообщили о нападении на судно в Красном море вблизи города Ходейда в Йемене, передает ТАСС.

По информации центра, капитан заявил о двух ракетах, которые были замечены вблизи судна. Одна из них была перехвачена силами коалиции стран по обеспечению свободы навигации, вторая упала в воду недалеко от корабля.

«Судно не получило повреждений, экипаж не пострадал. Оно продолжает следовать в порт назначения», — сказали UKMTO.

Там порекомендовали кораблям в Красном море соблюдать осторожность и сообщать о подозрительных происшествиях.

До этого о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена сообщил центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

17 марта UKMTO при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно. Это произошло в 150 км к востоку от йеменского порта Адена. Власти начали расследование. Инцидент классифицируется как нападение.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.