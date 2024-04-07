В России нарастили выпуск ракет комплекса «Искандер-М» для СВО

Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) существенно нарастило выпуск ракет комплекса «Искандер-М» в рамках специальной военной операции. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил генконструктор КБМ (входит в «Высокоточные комплексы») Валерий Кашин.

«Ракеты выпускаются в количествах намного больших, чем выпускались в прошлые годы», — заявил он.

В конце марта российские войска уничтожили в Харьковской области место дислокации украинских войск ударом двух ракет из ОТРК «Искандер».

28 февраля министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК в Тульской области потребовал ускорить поставки техники в армию.

Глава Минобороны заявил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения, он призвал сдвинуть сроки поставок техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерной передачи техники в течение года. До этого офицеры группировки войск «Центр» показали Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники.

Ранее стало известно о срыве ротации ВСУ под Работино.