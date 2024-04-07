В Раде попросили зарезервировать за Украиной место в НАТО

Западные партнеры Украины могли бы зарезервировать за ней место в НАТО до окончания военного конфликта. С таким призывом к альянсу обратился глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, его слова приводит украинское издание «Эспрессо».

При этом он отметил, что в Киеве осознают, что Украина может стать членом НАТО только после окончания боевых действий.

«Но зарезервировать этот 33-й стул за нами в принципе наши партнеры могли бы», — сказал Чернев.

Депутат заявил, что если Североатлантический альянс не сделает следующий шаг к членству Украины на следующем саммите в Вашингтоне, то так НАТО продемонстрирует свою слабость.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс должен оказывать поддержку Украине еще в течение многих лет, даже если конфликт между Киевом и Москвой скоро завершится. При этом он подчеркнул, что он не призывает Киев к каким-либо уступкам и считает, что мирное урегулирование будет возможно лишь тогда, когда Украина «одержит верх».

До этого в США рассказали о лжи Блинкена относительно членства Украины в НАТО.