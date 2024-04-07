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Экс-советник Пентагона призвал США перестать вторгаться в другие страны

Макгрегор: США надо перестать развязывать воины и переделывать страны под себя

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Dan Neal/U.S. Army

Американским властям надо перестать вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на другие государства. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас», — написал он.

В конце марта экс-советник Пентагона оценил шанс США победить в существующих конфликтах. По мнению эксперта, если страна готова участвовать в противостоянии, то она в него вступает только в тот момент, когда имеет все шансы на победу. У США же, считает он, таких возможностей сейчас нет.

До этого Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину. Он также назвал условия наступления мира в зоне конфликта.

Ранее кандидат в президенты США заявил о намерении предотвратить третью мировую войну.

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