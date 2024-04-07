Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

Министерство Вооруженных сил Франции планирует заказать новую партию вооружения из около 500 авиабомб AASM у компании Safran для восполнения запасов после обещания поставить Украине 600 таких бомб в 2024 году. Об этом сообщает Tribune.

В публикации отмечается, что решение о восстановлении арсенала было принято после того, как в январе 2024 глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж будет поставлять Киеву по 50 авиабомб AASM ежемесячно в течение всего года.

До этого стало известно, что Франция и Германия намерены построить завод для производства вооружений на территории Украины.

При этом сообщается, что ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни французский лидер Эммануэль Макрон не предоставили подробностей о будущем предприятии, однако, как сообщает агентство, немецкий производитель оружия Rheinmetall AG объявил в феврале, что откроет на Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.

Накануне Шольц заявил, что коалиция по поставкам Украине дальнобойного вооружения появится в рамках формата Рамштайн.

Ранее немецкий эксперт рассказал, в каком случае ФРГ может создать ядерное оружие.