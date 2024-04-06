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Зеленский поддержал идею Макрона об отправке войск на Украину

Зеленский поддержал идею Макрона об отправке инструкторов и механиков на Украину

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Thibault Camus/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире новостного телемарафона поддержал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я это полностью поддерживаю. Что касается пограничной миссии, как мы можем отказываться. Если они предлагают и приедут сюда, мы будем только поддерживать», – заявил Зеленский.

Свое заявление украинский лидер сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков для помощи ВСУ. Французский президент также предложил разместить иностранных военных на границе с Белоруссией, чтобы высвободить резервы ВСУ, задействованные на данном участке.

В феврале Макрон не исключил отправки на Украину солдат стран Европы. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту не изменилась.

В начале апреля бывший верховный главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав назвал «хорошим знаком» слова президента Макрона о возможной отправке сухопутных войск стран Запада на Украину.

Ранее Медведев назвал Макрона возможным соучастником теракта в «Крокусе».

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