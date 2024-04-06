В Орске отключили электричество в подтопленных районах

Электросетевые объекты в городе Орск Оренбургской области, где часть города оказалась в зоне подтопления из-за прорыва дамбы, отключены. Об этом сообщает Telegram-канал администрации Орска.

«Специалисты Орского производственного отделения отключили подтопленные электросетевые объекты. Приостановлено электроснабжение районов, ограниченных улицами: Новостроечной, Орджоникидзе; Красноармейской, Каховского, Народовольцев, 40 лет Октября; 9 января, Куйбышева», — сообщили власти города.

Кроме того, администрация сообщает, что подача электричества в районы города, которые не пострадали от паводков, будет осуществляться по нормальным схемам.

До этого городская администрация Орска сообщила, что в ближайшее время будет подтоплен весь жилой сектор Старого города, жителям нужно срочно эвакуироваться.

К месту прорыва дамбы в Орске направлены 33 самосвала с засыпным материалом. Помимо самосвалов, над ликвидацией прорыва также работают пять фронтальных погрузчиков.

Ранее житель Орска показал последствия паводка.