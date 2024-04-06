США следят за развитием российского противоспутникового средства

Соединенные Штаты следят за развитием российского противоспутникового средства, координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу. Об этом представитель Пентагона сообщил РИА Новости РИА Новости.

«Мы продолжаем следить за развитием вызывающего беспокойство российского противоспутникового средства», — рассказал источник из оборонного ведомства.

Он добавил, что Вашингтон предпринимает ряд действий в ответ на это развитие. В частности Соединенные Штаты координируются с союзниками и партнерами. Кроме этого, США поддерживает связь с Россией по вопросу этого «безответственного плана».

До этого сообщалось, что Вашингтон готовит план ответа на опасность, которая может исходить от Москвы в космосе, заявил американский конгрессмен Майк Тернер. По его словам, речь идет об «очень серьезной угрозе». По мнению экспертов, американцы могли принять за противоспутниковое оружие разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс».

В феврале появилась информация, что США не уверены насчет разработки Россией противоспутникового ядерного оружия. Мнения в американской разведке расходятся, но госсекретарь Энтони Блинкен уже предупредил Китай и Индию о возможных угрозах их спутникам. В Вашингтоне считают, что Россия может запустить оружие в космос уже в этом году. Но допускают, что это может быть муляж.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, почему в США испугались противоспутникового оружия России.