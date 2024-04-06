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«Ахмат» пополнят тысячи вагнеровцев

Кадыров заявил, что три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Три тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат» во главе с командиром с позывным «Ратибор». Об этом в Telegram-канале пишет глава Чечни Рамзан Кадыров.

«По результатам успешных переговоров … командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС РФ Апты Алаудинова с руководящим составом ЧВК «Вагнер», которые проводились по моему поручению, принято решение, что один из командиров «Вагнера» с позывным «Ратибор» вступит в легендарный спецназ «Ахмат»», — пишет Кадыров.

Глава Чечни добавил, что вместе с «Ратибором» на службу в российские Вооруженные силы вернутся около трех тысяч военнослужащих. Кадыров назвал возвращение в строй бывших бойцов ЧВК «Вагнер» важным шагом в укреплении обороноспособности страны.

До этого памятник основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину появился в принадлежащей компании часовне в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Ранее на месте крушения самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер», появился памятник.

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