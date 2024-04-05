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Военные США и Китая встретились на Гавайях

Пентагон: военные США и КНР провели встречу по взаимодействию в небе и на море

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Global Look Press

В Пентагоне заявили, что военные США и Китая провели встречу на Гавайях для обсуждения вопросов безопасного взаимодействия в воздушном и морском пространстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что переговоры прошли в Гонолулу и продолжались в течение двух дней. Это произошло в рамках возобновленного формата рабочей группы по военно-морскому консультативному соглашению, созданному в декабре 2021 года

До этого президент США Джо Байден в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что власти Соединенных Штатов не стремятся начинать и проводить новую «холодную» войну в отношении Китая, а также менять систему восточной страны или укреплять союзы против нее.

Байден и Си провели телефонные переговоры вечером 2 апреля по московскому времени. Лидеры США и Китая успели затронуть множество тем в своем общении, в том числе конфликт на Украине и тему взаимодействия России и Китая в рамках специальной военной операции (СВО).

При этом президент США подтвердил, что планирует направить в Китай с официальным визитом госсекретаря Энтони Блинкена.

Ранее Си Цзиньпин назвал «красную линию» в отношениях Китая и США.

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