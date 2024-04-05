В Ростовской области восемь человек ранены при взрыве беспилотника

Восемь человек пострадали недалеко от аэродрома в Морозовском районе Ростовской области из-за упавшего беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, пострадавшие проводили следственные действия на месте падения беспилотников. Внезапно одно из устройств сдетонировало, когда рядом были люди.

В итоге раненых доставили в районную больницу, где им помогают медики. В Морозовск направили дополнительные бригады медиков.

До этого возле нефтеналивной базы «Новоселки» в Подмосковье упал беспилотный летательный аппарат. По данным канала Baza, беспилотник самолетного типа нашли днем 4 апреля в поле в 150 метрах от нефтеналивной базы «Новоселки», которая принадлежит «Лукойлу». У БПЛА оказалось оторвано крыло, он не сдетонировал — возможно, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели, отметили журналисты.

Канал отметил, что к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.

Ранее ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области.