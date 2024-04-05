ВСУ обстреляли Дроновку в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Дроновка в Грайворонском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы», — написал глава региона.

Согласно его информации, в результате инцидента никто не пострадал, но зафиксированы повреждения в городе Грайворон в одной квартире многоэтажного жилого дома — там повреждено остекление балкона.

«В селе Дроновка повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи», — добавил Гладков.

В феврале Гладков заявлял, что украинские военнослужащие обстреляли село Дроновка, которое находится в Грайворонском округе региона. По данным губернатора, в результате атаки повреждения получило одно частное домовладение. У здания оказались выбиты окна, а также посечены кровля и фасад. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области.