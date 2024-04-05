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Российские военные выкопали скандально известную бронемашину «Азова»*

Военные РФ нашли под землей и выкопали бронемашину «Азовец» стоимостью $5 млн

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Alina Smutko/Reuters

Российские военные нашли под землей и выкопали скандально известную бронемашину «Азовец», которая принадлежала украинскому националистическому полку «Азов» (организация запрещена в России). Об этом рассказал РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».

По его словам, российские войска во время продвижения нашли закопанную технику. Ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту и откопали бронемашину.

«Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный… Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — добавил мужчина.

По данным украинских СМИ, «Азовца» разработали в 2015 году как «танк для ведения боя в условиях города». Один такой «Азовец» может стоить до $5 млн. Бронемашину собирали на территории тренировочной базы «Азова» в цехах киевского завода АТЕК.

До этого министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж поставит Украине ракеты и сотни единиц бронетехники к 2024 году и началу 2025 года. По его словам, эти машины нужны Украине, чтобы удерживат£ь «такую ​​большую линию фронта». Бронетанковые машины (VAB) являются ключевым моментом для мобильности войск, отметил он.

Ранее военный эксперт указал на появление панических настроений у ВСУ.

*   организация запрещена в России
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