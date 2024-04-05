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Силы ПВО за ночь сбили 53 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью сбили 53 беспилотника ВСУ в пяти регионах России

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Силами ПВО ночью 5 апреля были пресечены попытки Украины совершить террористические атаки с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Отмечается, что всего было сбито 53 БПЛА, 44 из которых в Ростовской области, шесть — в Краснодарском крае и по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что над Ростовской областью сбито более 40 беспилотников, повреждена электроподстанция.

Также отмечалось, что в Ейском районе Краснодарского края благодаря слаженной и оперативной работе российской армии получилось не допустить террористической атаки Вооруженных сил Украины.

Кроме того, сообщалось, что группировка войск «Днепр» уничтожила на Херсонском направлении 31 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что раненый российский пулеметчик смог ликвидировать 27 украинских военных.

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