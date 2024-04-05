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В Киеве считают, что для Украины наступает критический момент

Ермак: критический момент наступает для Украины на фоне нехватки вооружений

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Inna Varenytsia/Reuters

Критический момент наступает для Украины на фоне нехватки вооружений в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и продолжающихся в конгрессе США обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Politico.

Он выразил надежду, что законопроект о выделении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов примут в апреле, так как Украина «приближается к критическому моменту». Ермак отметил, что украинской армии «критически необходимы» дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Проблема для нас — это время. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», — сказал он.

До этого назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий.

Ранее британский эксперт назвал катастрофой уничтожение ЗРК Patriot на Украине.

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