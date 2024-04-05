Российская армия добралась до Часова Яра

Штурмовые группы российской армии смогли пробиться к окраинам Часова Яра, очередного после Артемовска укрепленного ВСУ города в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«На окраинах Часова Яра наши штурмовики зачистили лесополосу, вышли к жилой застройке. В лесах было много укрепрайонов, весьма существенных, в том числе те, что были хорошо заглублены и оборудованы», — заявил Кимаковский.

Советник главы ДНР добавил, что потери ВСУ в ходе российского наступления к Часову Яру составили несколько сотен человек.

До этого назначенный Киевом глава Часова Яра Сергей Чаус назвал ситуацию в городе критической с точки зрения военных действий.

Он добавил, что обстрелы и авиаудары российской армии усиливаются с каждым днем. В городе в прошедший четверг, 4 апреля, работал только один магазин, сложная ситуация с водоснабжением.

Ранее эксперт объяснил важность взятия Часова Яра российской армией.