В Ростовской области отразили массовый налет беспилотников

Над Ростовской областью сбито более 40 беспилотников, повреждена электроподстанция. Об этом сообщает глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — пишет Голубев.

Информации о раненых и других пострадавших пока нет.

До этого глава региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

3 апреля на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону случился сильный пожар со взрывами. Жители города рассказали, что слышали несколько мощных взрывов. В ГУ МЧС по региону уточнили, что загорелся ангар. Площадь пожара достигла 1 000 квадратных метров.

Ранее стало известно о повреждениях в Курске после атаки ВСУ.