Средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«4 апреля около 22:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщени.

В Минобороны отметили, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области.

До этого российские военные поразили пункт иностранных наемников и склад боеприпасов ВСУ.

В конце марта Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сказал, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.