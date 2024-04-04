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Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Курской областью

Средства противовоздушной обороны России поразили восемь дронов ВСУ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Средства противовоздушной обороны России перехватили один и уничтожили семь украинских беспилотников в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«4 апреля около 22:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщени.

В Минобороны отметили, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области.

До этого российские военные поразили пункт иностранных наемников и склад боеприпасов ВСУ.

В конце марта Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили украинскую систему противовоздушной обороны в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота сказал, что восстановление Днепровской ГЭС займет годы.

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