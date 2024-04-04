Стало известно о планах невмешательства НАТО в дела России

Североатлантический альянс (НАТО) в 1992 году заверял правительство России в отсутствии планов вмешиваться в дела РФ и СНГ. Это следует из записи разговора бывшего генерального секретаря организации Манфреда Вернера с экс-председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым в 1992 году, сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других <...> государств-членов СНГ», – заявил Вернер Хасбулатову.

По данным агентства, встреча прошла 25 февраля 1992 года во время визита Вернера в Москву, где он обсуждал безопасность в Европе и сотрудничество Альянса и России.

4 апреля экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер призвал правительство США приготовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой и взаимодействовать с ней соответствующим образом.

До этого посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призвал западные страны отказаться от идеи о нанесении России стратегического поражения, чтобы восстановить доверие Москвы.

Ранее Кремль оценил нынешние отношения между Россией и НАТО.