Экс-министра обороны Польши могут осудить за раскрытие секретного плана

Бывшего министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака могут привлечь к ответственности за раскрытие секретного плана действий польской армии в случае агрессии со стороны России. Об этом сообщает газета Dziennik Gazety Prawnej.

По данным издания, Служба военной контрразведки подозревает Блащака в том, что он снял секретность с датированного 2011 годом документа под названием «План использования вооруженных сил Республики Польша Warta-00101», где приводится порядок действий Вооруженных сил (ВС) Польши в случае российского вторжения. Решение о предъявлении экс-министру обвинения может быть принято уже в ближайшие недели, когда специалисты завершат аудит работы оборонного ведомства за последние годы.

В материале не указывается, когда была снята секретность с упомянутого документа. Однако авторы пишут, что такие действия Блащак мог предпринять самолично, не уведомив об этом тогдашнего начальника Генштаба ВС Польши Раймунда Анджейчака.

Блащак возглавляет партию «Право и справедливость». Накануне он говорил, что оппозиция намерена инициировать рассмотрение в парламенте Польши вопроса о выражении вотума недоверия министру внутренних дел страны Марчину Кервиньскому.

Ранее стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами.