Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, безуспешно пытаясь вернуть утерянные ранее рубежи. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины перебросили резервы к Первомайскому — личный состав и бронетехнику. Несут потери», — сказал он.

По словам Кимаковского, также отменена активность украинских сил у населенного пункта Водяное.

Накануне сообщилось, что ВСУ вывели часть своих сил из двух населенных пунктов под Авдеевкой из-за угрозы окружения. Кимаковский уточнял, что речь идет о селах Бердычи и Семеновка. По его словам, на этом участке фронта для украинских войск «сложилась не самая благоприятная ситуация, которая чревата окружением».

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявлял, что ВС РФ могут выйти на оперативный простор в районе города Авдеевка в случае взятия под контроль еще два населенных пункта.

Ранее на Украине рассказали о «напрягающей» ВСУ тактике ВС России.