Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили, что ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку, пытаясь отбить утерянное

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, безуспешно пытаясь вернуть утерянные ранее рубежи. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Вооруженные формирования Украины перебросили резервы к Первомайскому — личный состав и бронетехнику. Несут потери», — сказал он.

По словам Кимаковского, также отменена активность украинских сил у населенного пункта Водяное.

Накануне сообщилось, что ВСУ вывели часть своих сил из двух населенных пунктов под Авдеевкой из-за угрозы окружения. Кимаковский уточнял, что речь идет о селах Бердычи и Семеновка. По его словам, на этом участке фронта для украинских войск «сложилась не самая благоприятная ситуация, которая чревата окружением».

До этого немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Репке заявлял, что ВС РФ могут выйти на оперативный простор в районе города Авдеевка в случае взятия под контроль еще два населенных пункта.

Ранее на Украине рассказали о «напрягающей» ВСУ тактике ВС России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами