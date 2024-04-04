Девять служащих в ЦАХАЛ россиян погибли в войне с ХАМАС

Девять мобилизованных военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с гражданством Российской Федерации погибли в результате палестино-израильского конфликта с осени прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Израиля в РФ.

«Это так», — подтвердил информацию собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

Кроме того, накануне посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что еще трое человек с российским гражданством находятся в заложниках ХАМАС. Всего боевики удерживают 134 человека.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.