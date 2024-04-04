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РИА Новости: ВСУ без боя лишились механизированной бригады

РИА Новости: механизированная бригада ВСУ стала пехотной из-за нехватки техники

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Reuters

Одна из формируемых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 153-я механизированная, которая не принимала участие в боевых действиях, была преобразована в пехотную. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на социальные сети этой бригады.

По информации агентства, 153-я механизированная бригада ВСУ теперь называется пехотной, хотя изначально она создавалась как механизированная.

Аналитический ресурс MilitaryLand написал, что это произошло, поскольку нехватка техники «вынуждает украинское командование пересмотреть свои планы».

До этого германский генерал в отставке Харальд Куят заявил, что поражение Украины является лишь вопросом времени. По его мнению, украинской армии не смогут помочь западные поставки вооружения, поэтому ВСУ ждет неминуемый крах.

Отставной генерал отметил, что Вооруженные силы России на данный момент продолжают продвигаться, в то время как украинские вооруженные силы испытывают нехватку личного состава после так называемого контрнаступления летом 2023 года.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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