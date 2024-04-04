Япония хочет разместить свои войска на Филиппинах

Посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес объявил, что Манила и Токио находятся в процессе обсуждения размещения японских военных сил на территории Филиппин. В интервью Financial Times дипломат уточнил, что стороны находятся на финишной прямой к подписанию соглашения, которое позволит им участвовать в совместных военных учениях.

Ромуальдес отметил, что страны рассмотрели возможность размещения войск на ротационной основе, аналогично соглашению, согласно которому США имеют свои вооруженные силы на Филиппинах. Посол подчеркнул, что правительства Манилы и Токио приближаются к заключению «соглашения о взаимном доступе», которое также позволит проводить совместные учения и обучение военнослужащих на территории друг друга.

«Это то, что мы уже обсуждали ранее, и мы продолжим рассматривать этот вопрос в рамках нашего взаимодействия», — отметил посол в беседе с изданием.

Дипломат также отметил, что США и Филиппины находятся «очень близко» к заключению соглашения об обмене военной разведывательной информацией.

Ранее в США заявили, что филиппинский и китайский корабли столкнулись из-за действий КНР.