Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил министру обороны Франции, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

Шойгу пообещал, что все виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что все виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будут наказаны. Слова Шойгу передает пресс-служба МО РФ.

По словам министра обороны РФ, расследование теракта будет доведено до конца, а все виновные понесут наказание.

Также Шойгу заявил министру обороны Франции об украинском следе в теракте в «Крокусе».

Вечером 3 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы отправило в Россию информацию о подготовке теракта в Москве с пометкой «срочно».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начались звонки с территории Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию американских СМИ о том, что Соединенные Штаты за две недели до террористического акта в «Крокус Сити Холле» направили предупреждение о возможной атаке.

Ранее фигурант дела о «Крокусе» заявил, что не имеет отношения к теракту.

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами