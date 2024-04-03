Шойгу заявил министру обороны Франции, что виновные в теракте в «Крокусе» будут наказаны

Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню заявил, что все виновные в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» будут наказаны. Слова Шойгу передает пресс-служба МО РФ.

По словам министра обороны РФ, расследование теракта будет доведено до конца, а все виновные понесут наказание.

Также Шойгу заявил министру обороны Франции об украинском следе в теракте в «Крокусе».

Вечером 3 апреля американский журналист Сеймур Херш заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) якобы отправило в Россию информацию о подготовке теракта в Москве с пометкой «срочно».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» начались звонки с территории Украины с ложными сообщениями о минировании зданий в России.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом информацию американских СМИ о том, что Соединенные Штаты за две недели до террористического акта в «Крокус Сити Холле» направили предупреждение о возможной атаке.

Ранее фигурант дела о «Крокусе» заявил, что не имеет отношения к теракту.