Военнослужащий 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Хам» заявил, что самое страшное для него — встретиться в бою с собственным братом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного, на Украине живет его 20-летний брат. Поскольку возраст у родственника призывной, его вполне могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины.

«И самое страшное будет, естественно, то, что я с ним могу встретиться в бою, столкнуться лоб ко лбу», — заявил военнослужащий.

Он рассказал, что родился в Авдеевке и до начала специальной военной операции (СВО) на Украине учился в Донецке, после чего работал токарем на Ясиноватском машиностроительном заводе.

«Хам» убежден, что текущая власть на Украине одурманивает народ, который забыл свои корни и поддался соблазнам Запада. При этом солдат не считает, что Россия и Украина являются врагами друг другу, поскольку, по его мнению, в этих странах живут люди одного менталитета и хорошо бы им вместе бороться с общим врагом.

Военный добавил, что хочет встретиться с братом не на поле боя, а «за одним столом в спокойной обстановке».

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