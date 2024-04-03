Названы направления, на которых российская армия продвинулась в зоне СВО

Российские части продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации — Авдеевском, Донецком и Южно-Донецком. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

На Донецком направлении группировка войск «Юг» сумела занять более выгодные позиции. Удары нанесли по живой силе и технике пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР.

В районах Белогоровки в ЛНР, Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки бойцы ВС РФ отразили десять контратак украинских формирований. Противник лишился до 390 солдат, двух бронемашин «Козак» и MaxxPro, 19 автомобилей, американского орудия

М119, противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и другого вооружения.

На Авдеевском направлении бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение ВСУ. Среди уничтоженного арсенала три гаубицы и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» сумели улучшить тактическое положение, нанесли поражение 72-й мехбригады ВСУ и отразить контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.

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