В Вооруженных силах Украины (ВСУ) неугодных бойцов запирают в пыточных подвалах. Об этом рассказал военнослужащий Андрей Васькин в интервью изданию «Зеркало недели».

Боец вспомнил, как командование отдало приказ солдатам «закопаться в чистом поле» в нескольких километрах от позиций, с которых ушли два батальона. При этом у них не было ни нормальной связи, ни поддержки от артиллерии, ни возможности эвакуировать раненых.

По словам Васькина, украинским солдатам приходится сидеть в окопах по несколько месяцев без замены, что приводит к проблемам со здоровьем. В его случае это отразилось на легких, военный начал задыхаться. Васькин попросился к врачам, отказавшись возвращаться на передовую. После этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка, не предъявившие документов, отвезли его в «воспитательный дом», где допросили, забрали телефон и закрыли в подвале, «как собаку».

2 апреля верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что власти Украины жестоко обращаются с заподозренными в сотрудничестве с Россией жителями районов, из которых отошли войска РФ.

В начале марта уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова заявила, что российские военнослужащие в украинском плену подвергаются издевательствам и пыткам – им выбивали зубы, наносили побои и требовали, чтобы они признавались в любви к Украине.

Ранее пленные ВСУ попросили российский паспорт.