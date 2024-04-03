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В ГД заявили, что ВС РФ осталось около 500 метров до Часова Яра

Депутат Водолацкий: российским войскам осталось около 500 метров до Часова Яра

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Alexander Ermochenko/Reuters

Российским войскам осталось всего около 500 метров до границ Часова Яра в ДНР. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий РИА Новости.

«Мы уже почти на границах Часова Яра, осталось совсем немного», — отметил Водолацкий. Минобороны РФ также сообщило о занятии более выгодных позиций на Донецком направлении, успешных атаках и отражении украинских атак в районе Часова Яра. Украина понесла значительные потери.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что после захвата российскими войсками под контроль важного логистического хаба для Украины Часова Яра, этот район утратит стратегическое значение для Киева.

В свою очередь, экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал о сложном положении украинской армии в окрестностях Часова Яра на Артемовском направлении.

Также ВС РФ показали успехи на Авдеевском направлении. Российские военные при помощи РСЗО БМ-21 «Град» совершили удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ), что позволило штурмовым отрядам продвинуться.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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