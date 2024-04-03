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Сосед летчика-перебежчика допустил роль спецслужб Украины в его ликвидации

Сосед Кузьминова: возможно, спецслужбы Украины хотели избавиться от него

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Maxym Marusenko/Reuters

Сосед бывшего российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова по имени Хави высказал мнение, что избавиться от него могли спецслужбы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — сказал Хави.

Он добавил, что среди соседей Кузьминова ходят слухи о его попытках перевезти в Испанию свою мать. Хави также задался вопросом, почему испанские и украинские спецслужбы не дали летчику инструкции по безопасности, если знали о его местонахождении. Он отметил, что в городе много выходцев с постсоветского пространства, которые теоретически могли бы узнать перебежчика.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске и перелетел на нем в Харьковскую область. В октябре 2023 года неназванные офицеры российской военной разведки заявляли, что в отношении летчика «уже получен приказ».

19 февраля 2024 года Кузьминова нашли в Испании.

Позднее отец Кузьминова предположил, что на предательство сына могла повлиять его мать, которую, по его словам, завербовали за границей. Мужчина утверждает, что вербовка случилась около 15 лет назад, но какая именно страна за этим стоит, он не пояснил.

Ранее стало известно, с какой целью Кузьминов приехал в Испанию.

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