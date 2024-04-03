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ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

Глава ЦКБР: ВСУ применяют радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к применению скрытых радиомаяков на беспилотниках для обнаружения местонахождения российских воинских подразделений. Об этом сообщил генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин ТАСС.

По его данным, украинская сторона начала устанавливать на беспилотных летательных аппаратах автономные коробки с технологией LoRaWan, которые не требуют подключения к другим устройствам и надежно крепятся к беспилотнику.

«Это просто коробка с антенной. Изначально эти радиомаяки были задуманы для обнаружения упавших беспилотников», — пояснил Кузякин.

Позже ВСУ начали использовать их для выявления мест расположения российских военнослужащих, так как российские бойцы часто забирают упавшие или сбитые беспилотники и доставляют их к себе в базу, отметил Кузякин.

До этого, после атаки украинского БПЛА в Татарстане, официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает против атак на гражданских лиц и инфраструктуру.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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