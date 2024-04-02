Стало известно о предложении создать зеленые коридоры в секторе Газа

Участники переговоров в Каире по палестино-израильскому конфликту предложили создать на севере сектора Газа три гуманитарных коридора, чтобы жители анклава смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в ходе последних переговоров Израиль продемонстрировал очень гибкий подход, но при этом потребовал от остальных участников разработать механизмы для получения актуальной информации о местонахождении заложников, захваченных радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

До этого канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что израильская стороны через посредников передала ХАМАС новые предложения по прекращению огня в секторе Газа.

Стало известно также, что представители ХАМАС отклонили предложение о размещении в секторе Газа международного военного контингента.

1 апреля глава спецслужбы «Моссада» Давид Барнеа призвал Нетаньяху разрешить палестинцам вернуться на север сектора Газа, поскольку этот компромисс позволит заключить сделку с боевиками ХАМАС и вернуть удерживаемых ими израильских заложников.

Ранее Нетаньяху рассказал о ситуации с досрочными выборами в Израиле и заложниками.