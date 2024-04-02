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В ЦАХАЛ раскрыли, куда целились при ударе по консульству Ирана

ЦАХАЛ: Израиль ударил в Дамаске по объекту КСИР, а не по посольству Ирана

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Firas Makdesi/Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли ракетный удар не по консульству Ирана, а по военному объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Дамаске. Об этом сообщил американскому телеканалу CNN официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«По данным нашей разведки, это не консульство и не посольство. Повторюсь, это не то и не другое. Это военное здание, замаскированное под гражданское внутри Дамаска», — отметил он.

По утверждению Хагари, здание принадлежало подразделению сил специального назначения «Аль-Кудс», входящего в КСИР.

При этом другие израильские военные заявили CNN, что не комментируют зарубежные сообщения.

Четверо израильских чиновников на условиях анонимности подтвердили газете The New York Times, что нападение осуществил Израиль.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. Атаку провели на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. В результате здание консульства было разрушено.

В МИД России в ночь на 2 апреля осудили нападение. В российском ведомстве добавили, что атака Израиля на консульство Ирана в Дамаске является абсолютно неприемлемым нарушением международного права.

Ранее Иран пригрозил ответить на удар Израиля по своему консульству в Дамаске.

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