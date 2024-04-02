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На Украине отменили норму об «ограниченно годных» военнообязанных

Зеленский указом отменил норму об «ограниченно годных» военнообязанных граждан

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Reuters

На Украине отменили норму об «ограниченно годных» военнообязанных. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно документу, все «ограниченно годные» граждане страны обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев, чтобы подпасть под одну из оставшихся категорий — «годен» или «не годен».

21 марта депутат Верховной рады Дмитрий Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины. Кроме того, он заявил, что на мобилизацию в бюджете Украины нет денег.

В тот же день в НАТО сочли необходимым провести дополнительную мобилизацию на Украине.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ВСУ будет достаточно мобилизовать менее 500 тыс. граждан страны. По его мнению, возможно, в столь масштабном призыве нет необходимости, если учитывать ротации военнослужащих и транши стран Запада.

Ранее украинские пленные рассказали о призыве в ряды ВСУ старых и больных.

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