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Суд отказал майору ВС РФ в увольнении

Конституционный суд отклонил жалобу майора, который не может уволиться из армии

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Конституционный суд России отклонил жалобу майора Булата Искандарова, который не может уволиться из Вооруженных сил России в период частичной мобилизации, так как пока не достиг предельного возраста пребывания в запасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Согласно решению Конституционного суда, майор Искандаров в апреле 2004 года был уволен в запас с постановкой на учет в военном комиссариате Симферополя, однако в 2022 году призывная комиссия призвала его на службу. На тот момент ему исполнился 51 год, и в октябре того же года Искандарова представили к увольнению по достижении предельного возраста пребывания на службе.

Однако командование отказало офицеру в увольнении, сославшись на то, что он не достиг другого ключевого показателя — предельного возраста пребывания в запасе. Суды всех инстанций, рассматривавшие дело майора Искандарова, пришли к выводу, что в период мобилизации решение об увольнении со службы будет приниматься на основании возраста пребывания в запасе, а не на службе.

Искандаров подал иск в КС по конституционности статьи 53 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Однако судьи пришли к тому же выводу, что и их коллеги из нижестоящих инстанций.

До этого депутат Госдумы России, член комитета по обороне Виктор Заварзин заявил, что сообщения о новой волне мобилизации являются слухами.

Ранее Путин заявлял, что сейчас нет необходимости во второй волне мобилизации.

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