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Шойгу назначил нового главкома ВМФ

Адмирал Александр Моисеев стал новым главнокомандующим ВМФ

Министр обороны Сергей Шойгу назначил адмирала Александра Моисеева главнокомандующим Военно-морским флотом Российской Федерации. О своем решении глава Минобороны сообщил в ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.

Помимо этого, Шойгу назвал имена новых командующих Северного и Черноморского флота — ими стали вице-адмирал Константин Кабанцов и вице-адмирал Сергей Пинчук. Всех троих, включая Моисеева, глава Минобороны поздравил с назначением.

«Надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий <...>, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — подчеркнул Шойгу.

Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области. Несколько лет он служил на атомных подводных лодках Северного флота. Был командующим Северным флотом с мая 2019 года, пока 19 марта 2024-го его не представили в качестве врио главнокомандующего ВМФ России. Он сменил на посту Николая Евменова.

Ранее сообщалось, что адмирал Евменов может возглавить Военно-морскую академию в Петербурге.

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