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В Госдуме оценили, что нужно России для взятия Харькова

Генерал Соболев: Россия не будет брать Харьков в лоб

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Евгений Малолетка/AP

Российские войска для взятия Харькова необходимо привести в состояние, при котором они будут способны наступать. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев.

По его словам, для этого «делается многое, но еще не все». В частности, Вооруженные силы России (ВС РФ) создают дивизии, новые соединения, оценивают противника, отметил эксперт. Кроме того, в стране увеличивается выпуск военной техники, оружия и боеприпасов. При этом для наступления на Харьков необходимо определиться с направлением главного удара, подчеркнул генерал.

«В зависимости от того, какой будет противник, такую и нужно иметь наступательную группировку для того, чтобы его разгромить. Думаю, что в лоб Харьков никто брать не будет, если они готовятся к уличным боям, это не имеет смысла», — сказал Соболев.

До этого Виктор Соболев заявил, что ВС РФ для выполнения целей спецоперации прежде всего необходимо взять под свой контроль Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области, а также выйти к Днепру. При этом ближайшей целью ВС РФ необходимо сделать Харькова, считает он.

Ранее подполье России заявило о нашествии «азовцев» (организация запрещена в России)* в Харьков.

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