В Липецкой области отменили режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

До этого на территории Липецкой области второй раз за сутки ввели режим воздушной опасности. По словам Артамонова, вблизи границ региона заметили беспилотники. Все силы и средства приводили в повышенную готовность.

После объявления тревоги в Становлянском районе Липецкой области средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили беспилотник.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) находились в боевой готовности.

До этого под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Терезовка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получила ЛЭП.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.