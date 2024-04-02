Режим опасности атаки БПЛА отменили в Курской и Воронежской областях

Режим опасности атаки беспилотными летательными аппаратами отменили в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал он.

Также губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале объявил об отмене режима опасности атаки БПЛА в регионе, который вводился восемь часов назад.

«Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе», — сообщил глава Воронежской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. Сирена ракетной опасности была запущена в регионе 2 апреля примерно в 04:40 (мск).

1 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и 41 автомобиль в городе.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.