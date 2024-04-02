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FPV-дроны используют для доставки еды военным в зоне СВО

Фонд «Донбасс»: FPV-дроны используют для доставки еды военным в зоне СВО

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военные применяют FPV-дроны для доставки еды военным на самых сложных участках фронта. Об этом рассказал учредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков, сообщает ТАСС.

«Очень часто мы используем их для доставки воды и продуктов питания в отдаленные блиндажи, откуда ребята не могут выбраться длительное время, потому что есть определенные задачи, а транспортная доступность крайне опасна», — пояснил Утенков. По его словам, в зоне СВО используются четыре типа беспилотников компании. Самый массовый — семидюймовый дрон.

Накануне сообщалось, что специалисты «Центра комплексных беспилотных решений» разрабатывают линейку беспилотных летательных аппаратов для городских боев внутри зданий.

До этого российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач ПВО.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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